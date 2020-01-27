النشرة: إشكال بين مناصري الحريري ومجموعات للحراك أمام منزل بهية الحريري

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بان "​الجيش اللبناني​ ينتشر في محيط دارة النائب ​بهية الحريري​ ب​مجدليون​ - صيدا ويفصل بين مناصرين للحريري ومجموعات من الحراك بعد تدافع وإشكال". إضغط للمزيد

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