الحريري: كتلة المستقبل لن تكون اداة للمقاطعة وتعطيل المؤسسات

اشار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الى انه "يؤكد لكل من يهمه الأمر ولكل من يجد الفرصة مؤاتية لفبركة الحملات ان كتلة "المستقبل" لن تكون اداة للمقاطعة وتعطيل المؤسسات، وهي قامت بواجبها ولم تتهرّب من مسؤولياتها وقالت كلمتها في المجلس بصراحة تحت سقف الدستور".
اضاف الحريري في تصريح له، "هذه مدرسة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ولن نحيد عنها مهما اشتدت الصعاب وتكاثرت من حولنا ابواق المزايدين، وعندما تحين ساعة القرار الذي يخدم مصلحة لبنان نأخذ القرار المناسب ونستودع الله وطننا الحبيب وشعبه الطيب".
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