النفط السورية: استهداف مرابط بحرية بزرع عبوات ناسفة عبر ضفادع بشرية

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية أن "الإرهابيون والمحور الدعم لهم استهدفوا مجدداً قطاع النفط في سورية بضرب المرابط البحرية في ​بانياس​ من خلال زرع عبوات ناسفة بواسطة ضفادع بشرية". وأشارت الوزارة إلى أن "الكوادر الفنية باشرت على الفور بتقييم الأضرار الناجمة عن الاستهداف للبدء بعمليات الإصلاح كما تم وضع خطط بديلة للمناورة وتأمين استمرار عمل المصب للنفط الخام وكافة المشتقات الأخرى".

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