لافروف وأوغلو يبحثان هاتفيا التسوية في سوريا

أكدت ​وزارة الخارجية الروسية​ في بيان لها، ان وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ بحث مع نظيره التركي ​مولود ​جاويش أوغلو​ هاتفياً "تسوية ​الأزمة​ في ​سوريا​، وضمان نظام خفض التصعيد في إدلب". إضغط للمزيد

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