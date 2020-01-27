مؤسسة النفط الليبية: لا تهديد لصادرات الغاز إلى أوروبا حتى الآن

أعلن رئيس مؤسسة ​النفط​ الليبية، مصطفى صنع الله، "عدم وجود تهديد لصادرات ​الغاز​ إلى ​أوروبا​ عبر خط الأنابيب جرين- ستريم حتى الآن، وان جهودا تبذل لرفع الحصار المفروض على موانئ وحقول نفط رئيسية"، مذكراً أن "وحدة واحدة فقط تعمل من وحدتي الخام البالغة طاقتهما 60 ألف برميل يوميا في مصفاة الزاوية، وان إنتاج البلاد من الخام تراجع إلى 262 ألف برميل يوميا وقد يهبط إلى 72 ألف برميل يوميا قريبا جدا"، لافتاً الى ان "​ليبيا​ تغلق مجمع البولي إيثيلين في رأس لانوف بسبب نقص اللقيم، وأن مصفاة الزاوية سَتُعطى الأولوية من حيث توافر الخام".

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