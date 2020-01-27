أكد أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد، خلال ​اتصال​ هاتفي مع المستشارة الالمانية ​انجيلا ميركل​، دعم بلاده لـ"مخرجات ​مؤتمر برلين​، ويجب الالتزام بوقف ​إطلاق النار​ في ​ليبيا​ والتهدئة وإفساح المجال للحوار، وذلك حفاظا على أرواح الليبيين وحقنا للدماء، كما جرى البحث بالعلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها".

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كانت هذه تفاصيل خبر امير قطر لميركل: يجب الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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