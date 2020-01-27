أفادت قناة "​الميادين​" نقلاً عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، بأن بعض سفراء ​الدول العربية​ في ​الولايات المتحدة الأميركية​ تلقوا دعوات لحضور حفل إعلان ​صفقة القرن​. إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر سفراء بعض الدول العربية بواشنطن تلقوا دعوات لحضور إعلان صفقة القرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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