الجيش السوري يدمر الخطوط الأولى للتنظيمات الإرهابية غرب حلب

واصلت وحدات ​الجيش السوري​ العاملة في حلب عملياتها الدقيقة ضد التنظيمات الإرهابية ودمرت تحصيناتها في خطوط الاشتباك الأولى في مناطق انتشارها بالريف الغربي ل​مدينة حلب​ وتتابع تقدمها على محور خان طومان إلى ​الجنوب​ الغربي.

وذكرت وكالة "سانا" أن وحدات الجيش نفذت رمايات بسلاحي المدفعية و​الصواريخ​ ضد مقرات وتحصينات الإرهابيين غربي مدينة حلب ودمرت خطوط تمركزهم الأولى بالتوازي مع تقدم وحدات أخرى على محور خان طومان جنوب غرب مدينة حلب لعدة كيلومترات.

وبينت الوكالة أن الجيش وسع مساحة عملياته ضد التنظيمات الإرهابية في الريف الغربي ودمر برمايات مركزة خطوط إمدادها وتحصيناتها وعدداً من مقراتها في الليرمون والراشدين والبحوث و​المنصورة​ وكفر حمرة وخان العسل ومحيط كفرناها غرب مدينة حلب.