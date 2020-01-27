أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تقييمها لتهديد فيروس كورونا المستجد بات "مرتفعا" على المستوى الدولي، ولم يعد "معتدلا" كما كانت تصفه حتى الآن بسبب "خطأ في الصياغة"، حسبما أفاد متحدث باسم المنظمة ومقرها جنيف.
وكانت المنظمة تعتبر حتى اللحظة خطر الفيروس "مرتفعا جدا في الصين ومرتفعا على المستوى الإقليمي ومعتدلا على المستوى الدولي".
وأشار متحدث باسم منظمة الصحة العالمية في جينيف جنيف إلى أنه "كان هناك خطأ في الصياغة وصححناه".
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية تغير تقييمها لـ"كورونا" من معتدل إلى مرتفع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.