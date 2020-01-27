منظمة الصحة العالمية تغير تقييمها لـ"كورونا" من معتدل إلى مرتفع

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ أن تقييمها لتهديد ​فيروس كورونا​ المستجد بات "مرتفعا" على المستوى الدولي، ولم يعد "معتدلا" كما كانت تصفه حتى الآن بسبب "خطأ في الصياغة"، حسبما أفاد متحدث باسم المنظمة ومقرها جنيف.

وكانت المنظمة تعتبر حتى اللحظة خطر الفيروس "مرتفعا جدا في ​الصين​ ومرتفعا على المستوى الإقليمي ومعتدلا على المستوى الدولي".

وأشار متحدث باسم منظمة الصحة العالمية في جينيف جنيف إلى أنه "كان هناك خطأ في الصياغة وصححناه".