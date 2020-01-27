"داعش" يعلن في تسجيل صوتي بدء مرحلة جديدة وهي قتال اليهود

أفادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية أن المتحدث بإسم "​تنظيم داعش​" أبو حمزة القرشي، أعلن في تسجيل صوتي ومدته أكثر من 37 دقيقة أن "زعيم التنظيم الجديد أبا إبراهيم الهاشمي القرشي "عزم على مرحلة جديدة ألا وهي قتال ​اليهود​ واسترداد ما سلبوه من المسلمين"، متعهداً بعمليات كبيرة "في قادم الأيام".

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