رئيس مجلس الدوما الروسي يبحث مع روحاني العلاقات بين البلدين

بحث رئيس ​مجلس الدوما الروسي​، فياتشيسلاف فولودين مع الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، أثناء لقائهما في ​طهران​، العلاقات بين البلدين. ونقل فولودين لروحاني "تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأحر تمنياته"، مشيرا إلى أنه أطلع روحاني على "نتائج اجتماع عقدته اللجنة البرلمانية المشتركة بين الدولتين، في طهران"، وتم البحث بـ"القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات بين البلدين"، مشيراً الى "أهمية تطبيق المشاريع المشتركة بين البلدين، ووضع آليات فعالة ومحمية من أي تدخل خارجي لتمويل هذه المشاريع"، معتبراً أن "تطوير الحوار البرلماني بين ​موسكو​ وطهران لا يخدم زيادة التبادل التجاري بينهما فحسب، بل ويسهم في إيجاد حلول لا بد منها لتخفيف التوتر السائد حاليا في ​الشرق الأوسط​، بسبب ​سياسة​ ​الولايات المتحدة​ في المنطقة".

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