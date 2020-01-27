عباس أكد الحاجة الى تصعيد للمقاومة الشعبية بكل النقاط رفضا لصفقة القرن

أكد الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ "ان الرئاسة أبلغت مصر انها ستدع ​الفلسطينيين​ يعبرون على طريقتهم عن رفضهم ل​صفقة القرن​، ولن تعطي تعليماتها للأجهزة الأمنية بمنع ​المتظاهرين​ من الوصول إلى نقاط التماس"، بحسب ما افادت مصادر قيادية فلسطينية لقناة "الميادين".

اضاف عباس في حديثه لأعضاء في مركزية فتح: "نحن ليس لدينا لا صواريخ ولا طيران، لكن لدينا إرادة وعزيمة وشعب عظيم". وتابع قائلا "سنكون في حالة طوارئ في الأيام المقبلة وسندعو الجميع للحضور إلينا، ونحن نحتاج إلى الجميع".

واشار عباس الى ان "فلسطين ستواجه ايام صعبة ويجب أن نتحمل نتائج الرفض مهما كانت، والذهاب الى التصعيد في ​المقاومة الشعبية​ بكل النقاط واستنهاض كل كوادر الشبيبة وإلى عدم مغادرة الشارع"، مبيناً الى انه "حين رفض الحديث مع الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ هددوه بأنه سيدفع ثمناً كبيراً لتصرفه الذي وصفوه بالأحمق".

واكد ان "موقفنا في الأيام المقبلة سيكون موحداً ويجب متابعة موقفي حماس والجهاد الإسلامي".