نتانياهو: خطة ترامب للسلام قد تكون فرصة القرن

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن إلى أن "خطة ترمب للسلام قد تكون فرصة القرن". وخلال اجتمماعهما في البيت الأبيض، توجه نتانياهو لترامب "بالشكر على ما فعلته من أجل إسرائيل، كالاعتراف بالقدس ونقل السفارة إليها والاعتراف بحقنا في الضفة الغربية".

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