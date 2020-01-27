سفير بريطانيا باليمن: للضغط على الحوثيين لتقديم تنازلات للحل السلمي

أعلن ​السفير البريطاني​ في ​اليمن​ ​مايكل أورن​، أن بلاده "تدعم وحدة اليمن لكن تتفهم أن يكون لجميع اليمنيين حقوقا متساوية".

وأشار تلفزيون "الحدث" إلى أن أرون أكد بأنه "لا بد من الضغط على ​الحوثيين​ والأطراف الأخرى لتقديم تنازلات من أجل الحل السلمي في اليمن"، لافتاً إلى أن "​بريطانيا​ تدعو جميع الأطراف إلى تقديم تنازلات للتوصل لحل سياسي" وأن "​مجلس الأمن​ سيعقد جلسة مغلقة غدا بشأن اليمن".

واعتبر أرون ان "​اتفاق ستوكهولم​ لم يعد مناسبا حاليا ونحتاج لحل شامل، وندعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن".