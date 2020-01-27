أعلن السفير البريطاني في اليمن مايكل أورن، أن بلاده "تدعم وحدة اليمن لكن تتفهم أن يكون لجميع اليمنيين حقوقا متساوية".
وأشار تلفزيون "الحدث" إلى أن أرون أكد بأنه "لا بد من الضغط على الحوثيين والأطراف الأخرى لتقديم تنازلات من أجل الحل السلمي في اليمن"، لافتاً إلى أن "بريطانيا تدعو جميع الأطراف إلى تقديم تنازلات للتوصل لحل سياسي" وأن "مجلس الأمن سيعقد جلسة مغلقة غدا بشأن اليمن".
واعتبر أرون ان "اتفاق ستوكهولم لم يعد مناسبا حاليا ونحتاج لحل شامل، وندعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير بريطانيا باليمن: للضغط على الحوثيين لتقديم تنازلات للحل السلمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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