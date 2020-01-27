ترامب: البيت الابيض سينشر غداً تفاصيل خطة السلام في الشرق الاوسط

أكد الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ ان "الخطة الاميركية التي وضعها حول ​السلام​ في ​الشرق الاوسط​ لديها فرصة للنجاح"، مشيراً الى ان "البيت الابيض سينشر غداً تفاصيل الخطة كاملة"، لافتاً الى ان "دول عربية عديدة وافقت على بنود الخطة".

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