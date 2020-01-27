دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية الصين: فيروس كورونا الجديد مصدره سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان

كشف المركز الصيني لمكافحة الأمراض الفيروسية والوقاية منها، اليوم الإثنين، عن أن سوقًا للمأكولات البحرية في مدينة «ووهان» بمقاطعة «هوبي»، هي التي تسببت في تفشي الفيروس وانتشاره في شتى أنحاء الصين.

وذكر المركز، في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن 33 عينة من بين 585 عينة تم جمعها من سوق للمأكولات البحرية، جاءت إيجابية بالنسبة للسلالة الجديدة من فيروس «كورونا».

وأضاف المركز، أن العينات الإيجابية للفيروس وجدت في 22 (كشك) وشاحنة قمامة في السوق، وأن 93.9% من العينات كانت موجودة في الجزء الجنوبي من سوق المأكولات البحرية في «ووهان»؛ حيث تنشط تجارة الحيوانات البرية غير المشروعة.

وأضاف، أن الحالات الأولى المؤكد إصابتها بالفيروس في «ووهان»، ترتبط بشكل وثيق بسوق المأكولات البحرية، ويعتقد أن الخفافيش هي حامل الفيروس وانتقل منها إلى البشر عن طريق وسيط لم يتم التأكد منه بعد.

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ويؤكد خبراء المركز، أن تعقب مصدر الفيروس والسيطرة عليه وتحديد المضيف للفيروس، هي مفاتيح مهمة للسيطرة على انتقال الفيروس المستمر من الحيوانات إلى البشر.

وكانت السلطات الصينية، قد أعلنت أمس الأحد، تطوير لقاح مضاد لفيروس «كورونا» المتفشي في البلاد، الذي أسفر عن مقتل 80 شخصًا وأكثر من ألفي إصابة.

وأكَّد وزير لجنة الصحة الوطنية بالصين ما شياوي، في بيان أمس الأحد، أن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة، متوقعًا ارتفاع عدد حالات الإصابة بالعدوى.

وقال، إن معرفة سلطات بلاده بالفيروس الجديد محدودة، كما أن المخاطر الناجمة عن تحولات فيروس كورونا غير معلومة بالنسبة للسلطات.

وقال وزير الصحة، إن الدواء سيكون متوافرًا مجانًا خلال الساعات المقبلة، والدواء في مراحل الاختبار الأخيرة قبل أن يتم البدء في تعاطيه.

وفيروس كورونا الجديد، الذي بات يسمى بـ«فيروس ووهان»؛ نظرًا لاكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس بهذه المدينة، ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

ومن أول أعراض الإصابة بالفيروس، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر الماضي بمدينة ووهان.

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