"آس" الإسبانية تكشف مفاجأة في حادث وفاة كوبي براينت

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن كوبى براينت أحد أساطير كرة السلة الأمريكية

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن مفاجأة في تحطم الطائرة التي كانت تقل كوبى براينت، أحد أساطير كرة السلة الأمريكية، أمس الأحد، ليرحل عن عالمنا بجانب عدة أشخاص من بينهم ابنته التى تبلغ من العمر 13 عاما.

وأكدت الصحيفة، أن التحقيقات الجارية حالياً من جانب أجهزة الشرطة أظهرت أن الطائرة الخاصة من نوعية "سيكورسكي إس -76" لم يُسمح لها بالتحليق في منطقة "كالاباساس"، التى تقع على بعد 31 كيلو متراً شمال مدينة لوس أنجلوس، بالولايات المتحدة الأمريكية، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت أن قائد الطائرة لم يلتزم بالتعليمات الخاصة بعدم التحليق بسبب انعدام الرؤية نتيجة الشبورة الكثيفة والضباب والغيوم في هذه المنطقة المفتوحة. © متوفر بواسطة الوطن

وأشارت إلى أن قائد الطائرة تجاهل تعليمات إدارة الطيران المدني، وأصر على التحليق رغم سوء الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن الاتصالات بين إدارة الطيران المدني والطائرة انقطعت قبل أن تتحطم نتيجة اصطدامها بأحد التلال في "كالاباساس".

ولعب كوبى براينت، صاحب الـ41 عامًا، ضمن صفوف فريق لوس أنجلوس ليكرز، في الفترة من 1996 حتى 2016.