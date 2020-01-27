أوبر تضم سيارات التاكسي الأبيض لخدماتها في مصر لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

أطلقت شركة أوبر للنقل الذكي خدمة نقل الأفراد بواسطة التاكسي الأبيض بالسوق المصري، لأول مرة، بهدف خلق فرص اقتصادية أكثر لسائقي التاكسي وتوفير خيارات أكثر أمام الركاب.

وقال مصدر بشركة أوبر للنقل الذكي لمصراوي، إن الشركة بدأت تشغيل خدمة نقل الأفراد بواسطة التاكسي الأبيض منذ عدة أيام على أن تعلن رسميًا عن الخدمة خلال الأسابيع القادمة.

وأضاف المصدر أن سعر فتح العداد فى الخدمة الجديدة يصل إلى 7.25 جنيه، وسعر الكيلو متر الواحد 2.5 جنيه يرتفع إلى 3 جنيهات بعد قطع مسافة 30 كيلو، و35 قرشًا لكل دقيقة انتظار، علمًا بأن الحد الأدنى للأجرة هو 12 جنيهًا.

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وبحسب المصدر ستحصل أوبر على عمولة من سائقي التاكسي بنسبة 19% على تكلفة كل رحلة منها 2% ضريبة القيمة المضافة.

ويعمل لدى أوبر أكثر من 150 ألف كابتن يقدمون الخدمة للعملاء عبر سيارات ملاكي عن طريق خدمتي أوبر إكس وأوبر سيليكت.

وبحسب جمعية سائقي ومالكي التاكسي الأبيض، يقدر عدد سيارات التاكسي الأبيض فى مصر بنحو 376 ألف تاكسي.

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد وافق نهاية ديسمبر الماضي على صفقة استحواذ شركة أوبر على منافستها كريم بشروط خاصة بحماية الركاب والسائقين، ولضمان دخول مشغلين جدد للسوق.‎