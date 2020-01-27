بسبب كورونا.. قنصلية مصر بشنجهاي تنشر وسائل للتواصل مع أبناء الجالية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صفوت
أعلنت القنصلية المصرية في شنجهاي في الصين، اليوم الاثنين، عن تخصيص وسائل اتصال لتسهيل التواصل المباشر مع أبناء الجالية المصرية في الصين، في إطار متابعة أبناء الجالية المصرية في ضوء انتشار فيروس كورونا الجديد.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن القنصلية العامة في شنجهاي خصصت وسائل الإتصال التالية لتسهيل التواصل المباشر مع المواطنين.
وأكدت القنصلية المصرية، أنها تتلقى الاتصالات والاستفسارات على مدار الساعة، عن طريق أرقام الهواتف الأتية: "00862164330622 – 00862164330502 – 00862164331020" أو عن طريق الفاكس، "00862164330049"
كما خصصت القنصلية خطًا ساخنًا يعمر على مدار الـ24 ساعة يوميًا برقم "008615801758947"، وعن طريق البريد الإلكتروني "[email protected]".
وتستمر وزارة الخارجية، في التعاون مع بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في الصين لمتابعة الموقف أول بأول، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا في عدة أقاليم في الصين.
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