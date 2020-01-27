مجلس النواب اللبناني يقر موازنة 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ)

أقر مجلس النواب اللبناني، اليوم الاثنين، موازنة 2020، حسبما أفادت مصادر برلمانية وإعلامية، على الرغم من محاولات المتظاهرين المعارضين للحكومة منع النواب من الوصول إلى الجلسة.

حضر الجلسة رئيس المجلس نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب، بينما غاب أعضاء الحكومة وتمكن 73 نائبًا من بين 128 نائبًا، من حضور الجلسة بعدما فرضت عناصر من الجيش وشرطة مكافحة الشغب، إجراءات أمنية مشددة على كل الطرق المؤدية إلى البرلمان، لتأمين انعقاد الجلسة.

ووافق على الموازنة 49 نائبًا بينما عارضها 13 نائبًا وامتنع 8 نواب عن التصويت.

وكان من أبرز المؤيدين لمشروع الموازنة نواب "تكتل لبنان القوي" و"الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" بينما عارضه نواب كتلة "المستقبل"، وامتنع نواب "اللقاء الديموقراطي" عن التصويت.

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وكان الرئيس دياب أكد أن "الحكومة لن تعرقل موازنة اعدتها الحكومة السابقة"، مشيرًا الى أن "الحكومة في ظل وضعها الراهن حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق، ولا يحق لها استرداد الموازنة".

وانعقدت الجلسة في ظل مقاطعة نواب "الجمهورية القوية" والكتائب وبعض أعضاء "اللقاء التشاوري".

في غضون ذلك، أصيب عدد من المتظاهرين اللبنانيين في مواجهات مع قوات الأمن وسط بيروت اليوم الاثنين قبل انعقاد جلسة البرلمان لدراسة وإقرار موازنة عام 2020.

وتجمع عدد من المتظاهرين من كافة المناطق اللبنانية قبل ظهر اليوم في محيط ساحة النجمة، حيث مقر المجلس النيابي في محاولة للدخول إلى المجلس النيابي، ومنع النواب من الوصول إلى الجلسة.

وتمكن المتظاهرون من خرق السياج الشائك عند أحد مداخل ساحة النجمة، وحدث رشق بالحجارة بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي تمكنت من إبعاد المتظاهرين، وقامت باعتقال عدد منهم وسقط نتيجة ذلك عدد من الجرحى.