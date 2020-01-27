وزير الصحة الصيني: قدرة فيروس "كورونا" على الإنتشار تزداد قوّة

قال وزير الصحة الصيني، ما خياووي اليوم، الأحد 26 جانفي 2020، إن قدرة فيروس "كورونا" الجديد على الإنتقال بالعدوى تزداد قوة، وإن عدد الإصابات يمكن أن يستمر في الإرتفاع.

وأضاف ما خياووي أن المعلومات المتوفرة عن الفيروس الجديد محدودة، وأنه من غير الواضح ماهي المخاطر الناجمة عن طفرات هذا الفيروس.

وأشار الوزير الصيني إلى أن فترة حضانة فيروس "كورونا" يمكن أن تتراوح من يوم إلى 14 يوما، وأن الفيروس معد خلال فترة الحضانة، وهو ما لم يحدث مع متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد "سارس" وهو فيروس ظهر في الصين وقتل حوالي 800 شخص في العالم بين عامي 2002 و2003.

وأكد أنه سيتم تكثيف جهود احتواء الفيروس التي شملت قيودا على حركة التنقل والسفر وإلغاء فعاليات كبرى احتفالا بعيد السنة القمرية.

وتابع الوزير قائلا "ما سمعناه من جهات عديدة بأن هذا الفيروس هو كفيروس سارس، فهذا غير منطقي لأن فيروس سارس بحاجة لأشهر لكي ينتقل من حالة لأخرى، في حين أن هذا الفيروس الجديد ينتقل من إنسان لآخر بشكل جديد ومتطور خلال مدة أقصرها يوم واحد وأقصاها 40 يوما، وبالتالي فإن سرعة الانتقال والتطور بين الأشخاص لهذا الفيروس يجعله متقدما ومميزا".

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وانتشر فيروس كورونا الذي يُعتقد أنه ظهر في أواخر العام الماضي في سوق غير مرخص للمأكولات البحرية والحيوانات البرية في مدينة ووهان بوسط الصين، إلى المدن الصينية بما فيها بكين وشنغهاي، وكذلك الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وفرنسا وكندا.

وأعلنت الصين حظرا على مستوى البلاد على بيع الحيوانات البرية في الأسواق والمطاعم ومواقع التجارة الإلكترونية.

وبلغ عدد الوفيات حتى الآن في الصين جراء هذا المرض وفقا لإحصائيات رسمية 56 شخصا، في حين ارتفعت الإصابات إلى 1975 شخصا.

المصدر: رويترز