أردوغان في زيارةٍ رسميّة إلى الجزائر

يؤدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى الجزائر لبحث التعاون ومناقشة القضايا الدولية ذات الإهتمام المشترك وتعزيز العلاقات بين البلدين على كل الأصعدة.

ونقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، فإن الرئيس أردوغان لبى دعوة الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون التي ستستغرق يومين.

وأضافت الوكالة "الطرفان سيناقشان سبل تدعيم الروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين والتشاور حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك".

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وتأتي زيارة أردوغان هذه عقب إنعقاد إجتماع رؤساء وزراء دول الجوار الذي إحتضنته الجزائر الأسبوع الماضي لإيجاد حل سياسي أمني للملف الليبي.

وقد توسعت العلاقات الجزائرية التركية كثيرا، خاصة بعد الزيارات المتبادلة للمسؤولين في البلدين وإستهدفت تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية المشاريع الاستثمارية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية