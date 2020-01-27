ترامب يقول إن الكثير من الدول العربية وافقت على صفقة القرن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "الكثير من الدول العربية وافقت على خطة السلام"، وفقاً لسبوتنك. وحسب رويترز أضاف ترامب أن "خطة السلام في الشرق الأوسط (المعروفة بصفقة القرن) ستحقق الكثير للجميع". الكثير للجميع". وقال ترامب: "لا بد أن يرضى الفلسطينيون بخطة السلام لأنها تصب في صالحهم". Advertisements وأدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين لدى استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض. الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البيت الأبيض سينشر خطة السلام في الشرق الأوسط (المعروفة بصفقة القرن) غدا الثلاثاء ظهرا بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت جرينتش). وقال ترامب: "الفلسطينيون سيطلعون على خطة السلام غدا وهناك فرصة رائعة للتفاوض".

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