مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن الطائرة التي تحطمت بأفغانستان عسكرية تابعة للولايات المتحدة

أكد مسؤولون أمريكيون، أن الطائرة التي تم إسقاطها اليوم الاثنين، في أفغانستان، عسكرية وتتبع للولايات المتحدة، وفقاً لروسيا اليوم.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين أن الهدف، الذي أعلنت حركة "طالبان" المسؤولية عن إسقاطه، هو طائرة عسكرية صغيرة للقوات الأمريكية.
من جانبه، امتنع البنتاغون، حسب الوكالة، عن تقديم أي تعليق رسمي على الحادث في ظل إعلان حركة "طالبان".
وأوضح مسؤولون تحدثوا للوكالة شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أنه لا أدلة حالية تؤكد أن الطائرة تحطمت جراء استهدافهامن قبل العدو، فيما بين أحد المصادر أنها كانت تقل 10 أشخاص على الأقل.
وقالت حركة "طالبان" أفغانستان، في وقت سابق من الاثنين، إنها أسقطت طائرة كانت تحمل جنودا أمريكيين في ولاية غزني وسط البلاد، معلنة عن مقتل كل من كانوا على متنها، ومن بينهم ضباط كبار في القوات الأمريكية.
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