سفير جنوب السودان في الخرطوم: التطورات في آبيي تحظى اهتمام قيادتي البلدين

قال سفير جنوب السودان لدى الخرطوم ميان دوت، إن تطورات الأحداث في منطقة آبيي (الحدودية بين السودان وجنوب السودان والتي كانت قد شهدت أعمال عنف أسقطت قتلى وجرحى) تحظى باهتمام كبير ومتابعة من قيادتي البلدين، وفقاً لـ أ ش أ.

ومنح رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، سفير جنوب السودان لدى الخرطوم -خلال لقائهما اليوم الاثنين- وسام النيلين من الطبقة الأولى، تقديرًا لجهوده في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأثنى سفير جنوب السودان على التطورات التي تشهدها علاقات البلدين، موضحًا أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية.

وأعرب سفير دولة الجنوب لدى الخرطوم عن شكره وتقديره للتعاون الكبير الذي وجده من السودان حكومة وشعبًا خلال فترة عمله في السودان؛ مما مكنه من أداء مهامه على الوجه الذي يرضيه، متمنيًا دوام السلام والاستقرار لشعب السودان.

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