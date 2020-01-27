ولي عهد أبو ظبي يبحث مع أمين التعاون الإسلامي عددًا من القضايا الإقليمية

استعرض ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الاثنين، أوضاع العالم الإسلامي، والدور الذي تقوم به المنظمة في تعزيز العمل الإسلامي المشترك،

والتعامل مع القضايا التي تهم الدول والشعوب الإسلامية، والتعبير عن الرسالة الحضارية والإنسانية للدين الإسلامي الحنيف، فضلاً عن بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة، وفقا لـ أ ش أ.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)

أن الشيخ محمد بن زايد أكد دعم بلاده الكامل للمنظمة ووحدتها، وما تقوم به لخدمة العالم الإسلامي وشعوبه.



من جانبه، أشاد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي بالدور الذي تقوم به دولة الإمارات لدعم أنشطة ورسالة المنظمة لتحقيق أهدافها في تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الشعوب المسلمة، والحفاظ على القيم الإسلامية النبيلة المتمثلة في السلام والتراحم والتسامح.