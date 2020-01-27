إجراءات جديدة من الرئيس الصيني بعد تفشي كورونا

أوعز الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لسلطات البلاد على كل المستويات باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة انتشار النوع الجديد لفيروس "كورونا"، لتحقيق "النصر على العدو"، وفقاً لروسيا اليوم.

وأفادت شبكة التلفزيون المركزي الصينية بأن، شي جين بينغ وجه، اليوم الاثنين، رسالة طالب فيها كل أجهزة الحزب الشيوعي الصيني والكوادر الحزبية كافة "على جميع المستويات بالتوحد اعتمادا على فئات شعبية واسعة... لمكافحة الوباء وتحقيق النصر الحاسم على العدو".

وحث شي جين بينغ، السلطات الصينية على "التطبيق الصارم

لكل قرارات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني" في التعامل مع أزمة تفشي فيروس "كورونا".

في غضون ذلك، وصل رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ، في وقت سابق من الاثنين، إلى مدينة ووهان، التي تعتبر مصدرا للوباء، بأمر من رئيس البلاد، لتفقد سير العمل الخاص بمكافحة انتشار الفيروس، حيث التقى عددا من المسؤولين في المجال الطبي والمرضى.

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وأبلغت السلطات الصينية، يوم 31

ديسمبر، منظمة الصحة العالمية بتفشي التهاب رئوي مجهول المصدر في مدينة ووهان، مركز مقاطعة هوبي وسط البلاد.

واكتشف الخبراء لاحقا أن المتسبب بالمرض هو نوع جديد من فيروس "كورونا" أطلق عليه اسم "2019-nCoV"، فيما قررت منظمة الصحة العالمية أن هذا التفشي في هذه المرحلة، يمثل حالة طارئة بالنسبة إلى الصين لكن ليس للعالم.

وحتى مساء الاثنين، سجلت الصين أكثر من 2800 حالة إصابة مؤكدة بالنوع الجديد لفيروس "كورونا"، بينها 81 حالة وفاة، كما تم تأكيد وجود مصابين بهذه السلالة في كل من الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايلاند وماليزيا وهونغ كونغ وماكاو وتايوان.