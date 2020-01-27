أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة عرضت على الصين المساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أثار ذعراً من تفشيه على مستوى العالم.

وغرّد ترامب «نحن على تواصل وثيق جداً مع الصين فيما يتعلق بالفيروس».

وأضاف «عدد قليل جداً من الحالات رصد في الولايات المتحدة لكننا نراقب عن كثب. عرضنا على الصين والرئيس شي (جينبينغ) أي مساعدة ضرورية. خبراؤنا استثنائيون».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعرض على الصين المساعدة لمواجهة «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.