التشيك تقرر إرسال جنود لمحاربة الإرهاب بمنطقة "الساحل" في أفريقيا

قرر مجلس الوزراء في جمهورية التشيك، اليوم الاثنين، إرسال جنود إلى منطقة الساحل الأفريقي لمحاربة الإرهاب.

وستدعم هذه القوات القوة الفرنسية في عمليتها ضد المنظمات الإرهابية في المنطقة.

ويحتاج قرار الحكومة التشيكية إلى موافقة البرلمان حتى يدخل حيز التنفيذ. ومن المرجح أن يوافق البرلمان على القرار.

ومن المنتظر إرسال ما يصل إلى 60 جندياً تشيكياً إلى مالي والنيجر وتشاد للمشاركة في العملية العسكرية "بارخان" التي تقودها فرنسا هناك.

وتشارك التشيك بالفعل في مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات المسلحة في مالي.

وتنشط العديد من الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي.

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