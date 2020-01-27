مقتل وإصابة متظاهرين في تصاعد حراك العراق

أفاد شهود عيان، اليوم الاثنين، بمقتل متظاهرين عراقيين اثنين وإصابة أكثر من 10 آخرين، عندما اقتحم مسلحون ساحة التظاهر المركزية الليلة الماضية وسط مدينة الناصرية جنوبي بغداد.

وقال الشهود إن مسلحين اقتحموا الليلة الماضية، ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، واطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين وخيام الاعتصام، وأضرموا النيران فيها ما تسبب بمقتل متظاهرين اثنين وإصابة نحو 10 آخرين، ولاذ المهاجمون بالفرار.

وأوضح الشهود أن الهجوم تسبب بإحراق عدد كبير من خيام الاعتصام والمحال التجارية، لافتين إلى أن "متظاهرين أغلقوا الشوارع الرئيسية والجسور الثلاثة الرئيسية.

وحسب الشهود، أحرق المتظاهرون مقر مديرية شرطة حماية المنشآت القريب من ساحة الحبوبي، على خلفية قيام مسلحين بالهجوم على خيام الاعتصام واطلاق الرصاص على المتظاهرين.

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وذكر الشهود أن مدينة الناصرية تعيش حالة من الزحامات المرورية الشديدة، بعدما سيطر متظاهرون على الجسور والشوارع الرئيسية وإغلاقها بشكل كامل وإغلاق المحال التجارية والأسواق وسط المدينة.

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وتأتي هذه الاضطرابات بعد ساعات من التوصل إلى اتفاق تهدئة لضبط الأمن في محافظة ذي قار، وحصر عمليات التظاهر في ساحة الحبوبي وسط الناصرية.