قرقاش: الإمارات نجحت في تحدي التنمية والازدهار برؤية قيادة واعية

قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن الإمارات نجحت في تحدي التنمية والازدهار، ليس بالنفط وحده بل عبر رؤية وجهد قيادة واعية ورشيدة أدركت مبكراً معالم النموذج الناجح، ومن خلال قراءة واعية للعالم حولها والالتزام بالاقتصاد الحر والتنافسي وما يستلزمه ذلك من حوكمة رشيدة مرتكزة إلى العدالة والشفافية، ونجحت لأنها تبنت مساراً اجتماعياً منفتحاً على العالم، متسامحاً مع القوميات والأديان، رافضاً التطرف والعنصرية.

جاء ذلك، في سلسلة تغريدات لمعاليه، اليوم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "نجحت الإمارات في تحدي التنمية والازدهار، ليس بالنفط وحده، فالعديد من الدول النفطية أهدرت الفرص التي لاحت أمامها ولم تستثمر الثروة لبناء الازدهار والتنوع الاقتصادي المنشود، ولم تؤسس للمجتمع المنفتح الذي يحاكي تطلعات الأجيال الشابة".

وأضاف:"بل نجحت الإمارات عبر رؤية وجهد قيادة واعية ورشيدة أدركت مبكراً معالم النموذج الناجح. ونجحت من خلال قراءة واعية للعالم حولها ومن خلال الالتزام بالاقتصاد الحر والتنافسي وما يستلزمه ذلك من حوكمة رشيدة مرتكزة إلى العدالة والشفافية".

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وأكد: "ونجحت لأنها تبنت مساراً اجتماعياً منفتحاً على العالم، متسامحاً مع القوميات والأديان، رافضاً التطرف والعنصرية.

قناعات أنتجت مجتمعاً جاذباً وممارسات أثمرت نموذجاً مزدهراً ينطلق من الخليج العربي ليُلهم العالم العربي والمحيط الإقليمي".