مسؤول يمني: أسلحة إيرانية وصلت إلى الحوثيين عبر ميناء الحديدة

قال مسؤول في الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم (الاثنين) إن أسلحة إيرانية وصلت إلى الميليشيات الحوثية عبر ميناء الحديدة غربي البلاد.
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وأوضح وليد القديمي وكيل أول محافظة الحديدة، عبر تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن «كميات من السلاح والصواريخ الإيرانية النوعية الحديثة وصلت إلى ميليشيات الحوثي عبر ميناء الحديدة».
وأكد القديمي على ضرورة «تحرير الحديدة وموانئها من قبضة الحوثيين، وإنهاء انقلابهم ومنع وصول أي دعم عسكري، وكسرهم في فتره وجيزة».
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