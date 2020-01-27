بدء اجتماع نتنياهو وترامب في البيت الأبيض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بدأ اللقاء المرتقب بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، والذي من المقرر أن يعرض خلاله ترامب على نتنياهو تفاصيل خطة الإدارة الأميركية لتصفية الحقوق الفلسطينية والمعروفة بـ"صفقة القرن".

وفي تصريحات للصحافيين قبيل اجتماعه بنتنياهو والذي يعقبه اجتماع منفصل يجمع ترامب برئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس، لعرض تفاصيل "صفقة القرن"، قال ترامب: "خطتي للسلام منطقية جدا للجميع، وستكون لها فرصة للنجاح وسيتم الإعلان عنها مساء الثلاثاء".

واعتبر ترامب أن خطته ستحظى "في نهاية المطاف" بتأييد الفلسطينيين، وتوقع أن تعجبهم لأنها "جيدة بالنسبة لهم" وتصب في مصلحتهم، بحسب قوله، وشدد على أنه "على الفلسطينيين قبول خطة السلام لأنها جيدة لهم". وأشار إلى أن دولًا عربية عديدة وافقت على "صفقة القرن" وهي تعتبرها صفقة عظيمة.

وبالتزامن مع ذلك، ذكر تقرير لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن نتنياهو يدرس فرض السيادة الإسرائيلية على الكتلة الاستيطانية "معاليه أدوميم"، شرق مدينة القدس أولا، بدلا من "غور الأردن"، في هذه المرحلة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إن "معاليه أدوميم"، التي تعتبر الكتلة الاستيطانية الثالثة من حيث الحجم بعد "أرئيل" في شمالي الضفة الغربية و"غوش عتصيون" في جنوبي الضفة، ستكون الأولى التي تضمها إسرائيل في الضفة الغربية.

ورجّحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن يتضمن الضم المخطط الاستيطاني للمنطقة المعروفة بـ(E1) والتي تربط "معاليه أدوميم" مع القدس الغربية. علما بأن السلطة الفلسطينية كانت قد حذرت في السنوات الماضية من أن تنفيذ خطة (E1) والتي تشمل آلاف الوحدات الاستيطانية، سيفصل شمالي الضفة الغربية عن جنوبها، ويعزل القدس المحتلة عن محيطها الشرقي، ويجعل "حل الدولتين"، للصراع الفلسطيني الإسرائيلي مستحيلا.

واستنادا إلى الإذاعة الإسرائيلية، فإن الدوائر المقربة من نتنياهو، تعتبر أن ضم غور الأردن إلى إسرائيل سيكون معقدا، علما بأن نتنياهو كان قد أعلن مرارا، خلال الشهور الماضية، نيته ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، التي تبلغ مساحتها نحو 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه "مع السيادة على غور الأردن أو بدونه، لا يعتزم نتنياهو الوصول في يوم الانتخابات في الثاني من آذار/ مارس دون تحرك كبير، وبدأ مستشاريه في البحث عن جميع الخيارات واستكشافها". وأضافت "تتزايد التقديرات بأن نتنياهو يعتزم التخلي عن الضم (غور الأردن) في المرحلة الحالية، وضم معاليه أدوميم بدلاً من ذلك".

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وأعلنت الإدارة الأميركية، أنها ستعرض تفاصيل "صفقة القرن"، في تمام الساعة السابعة من مساء يوم غد، الثلاثاء، وهي خطة تدعي واشنطن أنها لتسوية الصراع العربي/ فلسطيني الإسرائيلي، دون أن تعطي للفلسطينيين كامل حقوقهم المعترف بها دوليا.

وتقترح الصفقة المزعومة، وفق مصادر الصحف الإسرائيلية، إقامة دولة فلسطينية على أجزاء من أراضي الضفة الغربية، مع منح القدس الشرقية لإسرائيل، وتجاهل حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

فريدمان يُصلّي على طائرة نتنياهو

وفيما صدرت تقارير عن وكالات الأنباء العالمية، أكدت أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رفض إجراء محادثة هاتفية مع ترامب، رغم المحاولات الحثيثة للإدارة الأميركية، لدفع الرئيس الفلسطيني إلى مناقشة خطة البيت الأبيض التي أعدت لتسوية القضية الفلسطينية، يأتي أداء الإدارة الأميركية متسقا مع سياساتها المنحازة لإسرائيل.

وفي آخر الحلقات من سلسلة الأميركي إلى إسرائيل، تداول انتشر فيديو يظهر أن السفير الأميركي لدى إسرائيل، الذي يطلق عليه الفلسطينيون "سفير الاستيطان"، أو "المستوطن السفير"، ديفيد فريدمان، سافر على طائرة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في رحلته إلى واشنطن للاجتماع بالرئيس ترامب، لإطلاع الأخير على "صفقة القرن" المرتقبة.

وأظهر فيديو قيام فريدمان، الذي اشتهر بتشجيعه للاستيطان عبر جمع ملايين الدولارات لصالح بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وهو يقوم بصلوات تلمودية على متن طائرة نتنياهو، خلال الرحلة من تل أبيب إلى واشنطن.

يشار إلى أن فريدمان كان أول من ألمح، خلال مؤتمر انعقد بالقدس الغربية، إلى أن الخطة الأميركية المعروفة بـ"صفقة القرن" ستتضمن اعترافا أميركيا بحق إسرائيل بضم أجزاء من الضفة.