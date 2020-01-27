شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: عرضنا على الصين المساعدة فى التصدى لـ " كورونا " والان نبدء بالتفاصيل

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الأمريكية على اتصال وثيق مع الصين فيما يتعلق بفيروس كورونا الجديد وأن واشنطن مستعدة لعرض أي مساعدة في استطاعتها.

وقال ترامب في تغريدة: "نحن على اتصال وثيق للغاية مع الصين بخصوص الفيروس. وجرى تسجيل حالات قليلة للغاية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها قيد المتابعة. لقد عرضنا على الصين ورئيسها شي جين بينج أي مساعدة ضرورية.. خبراؤنا استثنائيون".

جرى تأكيد خمس حالات إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة حتى الآن ، كل المرضى كانوا أشخاصا سافروا إلى الصين وهم الآن معزولون ، وهناك حالات أخرى مشتبه فيها مازالت قيد الفحص، رغم أن نتيجة بعض العينات كانت سلبية بالفعل.