البنتاجون يؤكد مقتل أحد جنوده شرقي سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن أحد جنودها قتل متاثرا بجراحه التي أصيب بها في حادث بمحافظة دير الزور شرق سوريا.

وأكد البنتاجون، في بيان، الإثنين، أن "الجندي برتبة عريف أنطونيو مور، قتل ، الجمعة الماضي، خلال حادث أثناء إجراء عمليات تطهير لأحد الطرق في دير الزور"، مضيفة "أن الحادث لا يزال قيد التحقيق".



وأشار البيان إلى أن مور يبلغ من العمر 22 عاما، وينحدر من ولاية كارولينا الشمالية، حيث سبق أن تم تعينه في كتيبة هندسية تابعة للواء المهندسين 411 في تلك الولاية.

ولم يكشف البيان كيفية مقتله بدقة إلا أنه من المرجح أن يكون قتل بانفجار لغم أرضي أو عبوة ناسفة أثناء عمله على تمشيط المنطقة.

وبلغ عدد قوات الولايات المتحدة الأمريكية المتواجدة في سوريا أقل من ألف جندي بقليل بعد سحب جزء منها تنفيذا لتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.