قرقاش ومبعوث ألمانيا لأفريقيا يبحثان تطور الأوضاع في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، وروبرت دوغلار، المبعوث الخاص لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الألمانية إلى أفريقيا - جنوب الصحراء والساحل، تطور الأوضاع في ليبيا.
والتقى الدكتور أنور بن محمد قرقاش، روبرت دوغلار، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي، وبحثا عدداً من التطورات الدولية.
وتبادل قرقاش مع المسؤول الألماني، خلال اللقاء الذي جرى اليوم الإثنين، وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما ليبيا ومنطقة شمال أفريقيا والساحل، وقضايا محاربة الإرهاب وسبل إحلال الاستقرار في هذه المنطقة.
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