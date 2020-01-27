محمد بن زايد وولي عهد لوكسمبورج يبحثان العلاقات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الإثنين، علاقات الصداقة وأوجه التعاون الثنائي مع الأمير كيوم ولي عهد دوقية لوكسمبورج. ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي ـــ بزيارة ولي عهد لوكسمبورج و الوفد المرافق لدولة الإمارات. وأعرب عن تمنياته النجاح والتوفيق لهذه الزيارة و أن تسهم في تعزيز علاقات الصداقة وتنمية التعاون بين الجانبين.

وبحث الجانبان علاقات الصداقة وأوجه التعاون الثنائي في المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة وتسهم في فتح آفاق أوسع للعمل المشترك بين دولة الإمارات ولوكسمبورج. و تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات التي تهم الجانبين.

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