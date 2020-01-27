انت الان تتابع طالبان تقول إنها أسقطت طائرة عسكرية أمريكية في أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مقاتلون من حركة الشباب الصومالية

قالت حركة طالبان إنها أسقطت طائرة عسكرية أمريكية في إقليم غزنة بوسط أفغانستان اليوم الاثنين مما أدى إلى مقتل جميع العسكريين الذين كانوا على متنها.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان في بيان "الطائرة التي كانت في مهمة تجسس، جرى إسقاطها في منطقة ده ياك بإقليم غزنة" مضيفا أن كل من كانوا على متنها وبينهم ضباط كبار لقوا حتفهم.

ونفى مسؤول عسكري رفيع المستوى خلال تفقد الحطام مقتل أي ضابط أمريكي كبير وقال إنهم ما زالوا يتحرون السبب وراء تحطم الطائرة. ولم يتسن على الفور الوصول إلى أي مسؤول عسكري أمريكي للحصول على تعليق.