شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عباس يرفض مناقشة صفقة القرن مع ترامب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أكد مسؤولون فلسطينيون اليوم الإثنين رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، محاولات عدة قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة خطة السلام المرتقبة التي باتت تعرف بـ"صفقة القرن" .

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وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال المسؤولون، إن البيت الأبيض حاول خلال الأشهر الأخيرة إجراء اتصالات غير مباشرة مع الرئيس الفلسطيني، لكنها قوبلت جميعها بالرفض.

وأضاف مسؤول فلسطيني فضل عدم الكشف عن اسمه أنه ”لن يكون هناك نقاش مع الأميركيين والرئيس متمسك بحل على أسس دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية“.