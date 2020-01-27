شكرا لقرائتكم بومبيو يطالب إيران بإطلاق سراح الرهائن الأميركيين والأجانب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، النظام الإيراني، الاثنين، "بإطلاق سراح جميع الرهائن الأميركيين والأجانب".

وغرد بومبيو على "تويتر": "للعام الثاني على التوالي، يقضي الجندي السابق بالبحرية الأميركية، مايكل وايت، عيد ميلاده وهو يعاني في سجن إيراني مروع".

واتهم بومبيو، طهران، في وقت سابق، باستخدام الرهائن الأميركيين والأجانب ضمن ما أسماها "حملة الرهائن الإرهابية".

وعام 2016، أطلقت إيران صراح 4 أميركيين مقابل قيام واشنطن بالإفراج عن 7 إيرانيين في صفقة تبادل.

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وترفض طهران الجنسية المزدوجة، وتعتقل عددا من الأوروبيين ممن يحملون الجنسية المزدوجة من الباحثين والأكاديميين بتهمة التجسس.

ومن الرهائن الأجانب المعتقلين في طهران حاليا، أستاذة الأنتروبولوجيا المتخصصة في الشأن الشيعي، فاريبا عدلخاه، والباحث المتخصص في القرن الإفريقي رولان مارشال، في مركز البحوث الدولية في كلية العلوم السياسية بباريس، وهما فرنسيان.

وتعتقل طهران أيضا أكاديمية أسترالية تُدعى كايلي مور-غيلبرت.

وينفذ الرهائن الأجانب إضرابات متعددة عن الطعام في محاولة للضغط على السلطات الإيرانية من أجل إطلاق سراحهم.