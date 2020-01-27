رد صادم من السعودية على قرار إسرائيل بالسماح لمواطنيها بالسفر إلى المملكة

علّق وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على قرار إسرائيل بشأن السماح لمواطنيها بالسفر إلى المملكة.

وقال بن فرحان، في تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، إن الإسرائيليين "غير مرحب بهم بعد أن سمحت إسرائيل لمواطنيها بزيارة المملكة في ظروف محددة".

وأضاف بن فرحان أن موضوع إقامة علاقات مع إسرائيل "مرهون بمسألة إبرامها اتفاق سلام مع الفلسطينيين"، موضحاً: "نحن نشجع بشدة على التوصل إلى حل سلمي لهذا الصراع".

وتابع وزير الخارجية السعودي: "عندما يتم التوصل إلى اتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستكون قضية انخراط إسرائيل في محيطها الإقليمي على الطاولة، على ما أعتقد".

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وأمس الأحد، أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، قراراً يسمح للمواطنين الإسرائيليين بدخول السعودية للمرة الأولى، وذلك إما لأداء مناسك الحج والعمرة أو لعقد اجتماعات بين رجال أعمال إسرائيليين وسعوديين.

ونشر الخبر الحساب الرسمي لـ "إسرائيل بالعربية"، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مؤكداً أن وزير الداخلية أصدر القرار بالتنسيق مع الخارجية وجهات معنية أخرى.

وقال حساب "إسرائيل بالعربية" إن تلك الخطوة ستسمح للإسرائيليين بزيارة المملكة لأداء مناسك الحج والعمرة كما ستفتح الباب أمام زيارات رجال الأعمال الإسرائيليين للسعودية.

وأوضحت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن القانون يتضمن شرطاً وحيداً وهو "الحصول على دعوة من أحد المسئولين السعوديين".