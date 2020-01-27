لفت عضو "​كتلة المستقبل​" النائب ​سمير الجسر، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه ​"انسحب من جلسة مناقشة ​الموازنة​ لأنه يعتبرها غير دستورية كما أوضح في الجلسة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجسر: انسحبت من جلسة مناقشة الموازنة لأني أعتبرها غير دستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.