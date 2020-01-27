أعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة - رياق، التي تملك مختبرا متطورا لفحص الامراض والفيروسات التي تصيب الحيوانات، بيانا حول فيروس كورونا جاء فيه: "هناك 5 أنواع من فيروس كورونا هي:
1-الفيروس الذي يصيب الجمال ويدعى Mers-cov وهو أخطرهم ومتواجد في الشرق الاوسط
2-الفيروس الذي يصيب القطط ويدعى Seline virus corona
3-الفيروس الذي يصيب الكلاب ويدعى Canine virus corona
4-الفيروس الذي يصيب البقر ويدعى Bovine virus corona
5-الفيروس الذي يصيب الانسان Human corona virus
والفيروس الذي يصيب الانسان هو رقم 1 ورقم 5 .
ان مختبر الفنار يقوم باتخاذ كافة الاجراءات للتحضر لإجراء الفحوصات للفيروسات الواردة أعلاه".
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الابحاث العلمية: 5 انواع من فيروس كورونا والاول والخامس يصيبان الانسان فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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