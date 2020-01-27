مصلحة الابحاث العلمية: 5 انواع من فيروس كورونا والاول والخامس يصيبان الانسان فقط

أعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة - رياق، التي تملك مختبرا متطورا لفحص الامراض والفيروسات التي تصيب ​الحيوانات​، بيانا حول ​فيروس كورونا​ جاء فيه: "هناك 5 أنواع من فيروس كورونا هي:

1-الفيروس الذي يصيب الجمال ويدعى Mers-cov وهو أخطرهم ومتواجد في ​الشرق الاوسط​

2-الفيروس الذي يصيب القطط ويدعى Seline virus corona

3-الفيروس الذي يصيب ​الكلاب​ ويدعى Canine virus corona

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4-الفيروس الذي يصيب البقر ويدعى Bovine virus corona

5-الفيروس الذي يصيب ​الانسان​ Human corona virus

والفيروس الذي يصيب الانسان هو رقم 1 ورقم 5 .

ان مختبر ​الفنار​ يقوم باتخاذ كافة الاجراءات للتحضر لإجراء الفحوصات للفيروسات الواردة أعلاه".