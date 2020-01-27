أكد مسؤول ​منطقة البقاع​ في ​حزب الله​ حسين النمر، في كلمة له، ان حزب الله مصمم على "العمل لمصلحة الناس، و​الحكومة​ ومطالبة ان تتحمل مسؤولياتها لتحقيق المطالب المحقة ونسأل الله ان تنجح هذه الحكومة في عملها وعلينا ان نعطيها الفرصة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول منطقة البقاع في حزب الله: يجب اعطاء فرصة للحكومة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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