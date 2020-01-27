إقامة حفل تسلّم هبة مقدمة من السلطات الفنلندية لصالح الجيش اللبناني

ذكرت قيادة الجيش ال​لبنان​ي أنّ "حفل تسلّم هبة لمصلحة ​الجيش اللبناني​ من السلطات الفنلندية، عبارة عن ترميم مبنى وتقديم مولد كهربائي، أُقيم في ثكنة بنوا بركات - صور، بحضور قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن روجيه حلو ممثِّلًا قائد الجيش العماد ​جوزاف عون​، وقائد الوحدة الفنلندية في قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان المقدم SIMO ERIK PESO، بالإضافة إلى ضباط من الجيش و"​اليونيفل​".

ولفتت إلى أنّ "في الختام، تلا العميد الركن حلو كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش، وسلّمه للمقدّم PESO، كما قدّم له درع الجيش التذكاري".