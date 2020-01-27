إقامة حفل تسلّم هبة مقدمة من السلطات الفنلندية لصالح الجيش اللبناني

ذكرت قيادة الجيش اللبناني أنّ "حفل تسلّم هبة لمصلحة الجيش اللبناني من السلطات الفنلندية، عبارة عن ترميم مبنى وتقديم مولد كهربائي، أُقيم في ثكنة بنوا بركات - صور، بحضور قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن روجيه حلو ممثِّلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقائد الوحدة الفنلندية في قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان المقدم SIMO ERIK PESO، بالإضافة إلى ضباط من الجيش و"اليونيفل".
ولفتت إلى أنّ "في الختام، تلا العميد الركن حلو كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش، وسلّمه للمقدّم PESO، كما قدّم له درع الجيش التذكاري".
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