الخازن: صوتت ضد الموازنة اعتراضاً على السياسات الاقتصاديّة المتبعة

أكد النائب ​فريد هيكل الخازن​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه صوّت ضد ​الموازنة​ "اعتراضاً على السياسات الاقتصاديّة التي اعتمدت منذ سنين، وكانت مليئة بالهدر و​الفساد​ واوصلت الوطن الى الانهيار".

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