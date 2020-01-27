سعد: الموازنة هي محاولة إخفاء الواقع المأساوي وإمعان في تدمير الإقتصاد

إعتبر الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​، أن "​الموازنة​ المطروحة هي ليست اكثر من موازنه وهميه"، رافضاً "القبول بالموازنة التي أقرتها ​الحكومة​ التي أسقطها الشعب، خصوصا أن نهج الموازنة هو النهج الذي يهدد ​الأمن​ الإجتماعي والإنهيار، ومن المفترض أن تسقط الموازنة مع الحكومة السابقة".

وأشار إلى أن الموازنة هي مجرد "محاولة لاخفاء الواقع المأساوي وهي امعان في الغرق في المستنقع وتدمير ​الاقتصاد​ وتفشي ​البطالة​"، مشددا على أن "الثوار اسقطوا الحكومة والسياسات الإصلاحية التي وضعتها فكيف سنرضى بموازنة صادرة عنها".

وانتقد سعد "إدعاءات المستقلين في الحكومة"، مذكرا أن "الحكومة التي لم تأخذ ثقة ​المجلس النيابي​ حتى توافق على الموازنة، وهذا مخالفة وانتهاك للدستور".

ورأى سعد أن "الموازنة المطروحة حظيت بتأييد كل اطراف الحكومة السابقة بمن فيها الجهات التي لم تتمثل بالحكومة الحالية"، مستغرباً "اعتراض بعض الجهات اليوم على الموازنة التي وافقوا عليها في السابق، يعبر عن ازدواجية المنافقة للمعارضة المستجدة".