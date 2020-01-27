بومبيو طالب النظام الإيراني بإطلاق سراح جميع الرهائن الأميركيين والأجانب

طالب وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ النظام ال​إيران​ي "بإطلاق سراح جميع الرهائن الأميركيين والأجانب".

واوضح بومبيو في تغريدة على "تويتر": "للعام الثاني على التوالي، يقضي الجندي السابق ب​البحرية الأميركية​، مايكل وايت، عيد ميلاده، وهو يعاني في سجن إيراني مروع".

واتهم بومبيو، ​طهران​، في وقت سابق، باستخدام الرهائن الأميركيين والأجانب كسلاح إرهابي، على حد تعبيره.

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وعام 2016، أطلقت إيران صراح 4 أميركيين مقابل قيام ​واشنطن​ بإطلاق سراح 7 إيرانيين في صفقة تبادل.

وترفض طهران الجنسية المزدوجة، وتعتقل عددا من الأوروبيين ممن يحملون الجنسية المزدوجة بتهمة ​التجسس​.