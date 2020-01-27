بومبيو طالب النظام الإيراني بإطلاق سراح جميع الرهائن الأميركيين والأجانب

طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو النظام الإيراني "بإطلاق سراح جميع الرهائن الأميركيين والأجانب".
واوضح بومبيو في تغريدة على "تويتر": "للعام الثاني على التوالي، يقضي الجندي السابق بالبحرية الأميركية، مايكل وايت، عيد ميلاده، وهو يعاني في سجن إيراني مروع".
واتهم بومبيو، طهران، في وقت سابق، باستخدام الرهائن الأميركيين والأجانب كسلاح إرهابي، على حد تعبيره.
وعام 2016، أطلقت إيران صراح 4 أميركيين مقابل قيام واشنطن بإطلاق سراح 7 إيرانيين في صفقة تبادل.
وترفض طهران الجنسية المزدوجة، وتعتقل عددا من الأوروبيين ممن يحملون الجنسية المزدوجة بتهمة التجسس.
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