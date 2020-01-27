وزير خارجية الصين: مستعدون لتعزيز العلاقات الودية مع إيران بجميع المجالات

لفت وزير الخارجية ​الصين​ية ​وانغ يي​، ردًّا على تغريدة وزير الخارجية ​محمد جواد ظريف​ الّتي نشرها باللغة الصينية، إلى "أنّني أتقدّم بالشكر الجزيل لتغريدتكم باللغة الصينية الّتي أعربتم فيها عن تهانيكم بحلول العام الصيني الجديد، وكذلك إشادتكم للحكومة الصينية في مكافحتها انتشار فيروس "كورونا".

وأكّد أنّ "​الحكومة الصينية​ تقوم بكلّ عزم وجد بمكافحة فيروس "كورونا"، وهي تتعاون في هذا المجال مع شركائها الدوليّين و"​منظمة الصحة العالمية​"، مشدّدًا على "استعداد بكين وفي إطار الشراكة الاستراتيجيّة، إلى تعزيز العلاقات الودية بين بكين و​طهران​ في جميع المجالات".

وكان ظريف قد بارك للشعب الصيني بداية العام الجديد، معربًا عن أمله بأن "تكون سنة جيّدة وهادئة ومقرونة بالسلامة للصين"، مشيرًا إلى أنّ "رغم المشاكل الحاصلة، فإنّ ​إيران​ قد وقفت دومًا إلى جانب الشعب الصيني".