قائد الحرس الثوري الإيراني: الأعداء أيقنوا أن التهديد العسكري ضد إيران لا يجدي نفعا

لفت القائد العام لقوات الحرس الثوري ال​إيران​ي اللواء ​حسين سلامي​، إلى أنّ "رغم جميع المؤامرات والخدع الّتي يقوم بها الأعداء، إلّا أنّهم أيقنوا أنّ التهديد العسكري ضدّ إيران غير مجدي"، مؤكّدًا أنّه "إذا أقدم هؤلاء على عمل عسكري ضدّ إيران، فسوف ينقلب عليهم وسيندمون".

وركّز في كلمة له خلال مؤتمر لقادة قوات التعبئة الشعبية، على أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ أعلنت بعد اغتيالها الفريق ​قاسم سليماني​ أنّها ستردّ عسكريًّا على أي تهديد يوجّه ضدّها، ولكن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عجز عن الرد على الصفعة الّتي تلقّاها من حرس الثورة، الّذي استهدف بضربة صاروخيّة أهمّ القواعد الأميركيّة في ​العراق​". وشدّد على أنّ "رغم العقوبات الاقتصادية الظالمة الّتي تهدف إلى تقويض ​الثورة الإسلامية​، فقد وقف الشعب الإيراني وقاوم هذه العقوبات وكان دائمًا داعمًا للثورة الإسلامية".